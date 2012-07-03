Депутаты уже устанавливают палатки на ступенях Украинского Дома
18:29, 03 июля 2012Политика
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Депутаты от оппозиции, которые объявили голодовку против языкового закона, начали устанавливать палатки возле Украинского дома.
Народные депутаты от оппозиции Вячеслав Кириленко, Владимир Мойсик и другие, которые объявили сегодня бессрочную голодовку в знак протеста против принятия языкового закона, начали устанавливать палатки на ступенях Украинского дома.
Как передает корреспондент УНИАН, голодающим парламентариям уже подвезли 5 небольших палаток.
Следует отметить, что пока на месте события не наблюдается присутствия работников правоохранительных органов.
Вместо палаток депутаты пока что установили разборные брезентовые кровати в количестве 5 штук.
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