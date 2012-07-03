Депутаты уже устанавливают палатки на ступенях Украинского Дома

Народные депутаты от оппозиции Вячеслав Кириленко, Владимир Мойсик и другие, которые объявили сегодня бессрочную голодовку в знак протеста против принятия языкового закона, начали устанавливать палатки на ступенях Украинского дома.

Как передает корреспондент УНИАН, голодающим парламентариям уже подвезли 5 небольших палаток.

Следует отметить, что пока на месте события не наблюдается присутствия работников правоохранительных органов.

Вместо палаток депутаты пока что установили разборные брезентовые кровати в количестве 5 штук.