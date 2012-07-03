Кивалов: мнение адвоката Луценко не является мнением Европейского суда

«Чтобы говорить о решении Европейского суда по правам человека – надо, прежде всего, видеть документы, само решение. Пока в прессе есть лишь телефонный комментарий заинтересованного лица – адвоката Луценко. Это ее выводы пресса приводит как мнение самого ЕСПЧ. Это категорически не правильно и незаконно», - заявил Кивалов.

«Я думаю, что нам всем следует уделять больше внимания Решениям Европейского суда и в онтношении Юрия Иванова, и в отношении Дениса Корнева, и в отношении Ларисы Карпенко – и не переводить сугубо юридические вопросы в политическую плоскость», - добавил Кивалов.

«Несколько дней назад Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека предложил единую для всех европейских стран – участниц Конвенции по правам человека, формулировку понятия «политический заключенный». Эту формулировку должна утвердить Парламентская ассамблея. Пока этого не произойдет – все разговоры о политических заключенных, преследованиях по политическим мотивам - пустая демагогия. Упомянутые в комментарии адвоката особы осуждены по уголовным статьям. А «политическая составляющая» - это такая благодарная вещь, которую можно подогнать под любое понятие. Любой политик может сказать: меня преследуют по политическим мотивам», - заявил Кивалов.

«Я подчеркиваю, чтобы сделать вывод о решении ЕСПЧ относительно Луценко, надо видеть само решение. Без вариантов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко, соответствующее решение Европейский суд вынес сегодня во время слушаний в Страсбурге.

“Суд признал нарушение статьи 5-й (Конвенции прав человека – УНИАН) – незаконность содержания под стражей Ю.Луценко. Также признал наличие политических мотивов”, - сказала В.Теличенко.