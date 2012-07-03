Кузьмин: Тимошенко, Лазаренко и Кучма имеют прямое отношение к убийствам

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявляет, что Генеральная прокуратура располагает свидетельствами того, что экс-премьер-министры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, а также бывший Президент Украины Леонид Кучма имеют прямое отношение к убийствам.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Kiev Times.

“…Генеральная прокуратура располагает свидетельствами того, что и Тимошенко, и Лазаренко, и Кучма имеют прямое отношение к убийствам. И мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать достаточные доказательства, позволяющие предъявить им обвинение”, – заявил Р.Кузьмин.

Он добавил: “Юлия Владимировна Тимошенко – особый случай с точки зрения этики отношений между мужчиной и женщиной и очень простой с точки зрения закона. Она преступник, что установлено двумя судебными инстанциями, и отбывает наказание в виде 7 лет заключения”.

Также первый заместитель генпрокурора отверг заявления оппозиции и европейских политиков о невиновности Ю.Тимошенко. “Виновность или невиновность определяет суд, а не оппозиция. Суд решил, что она преступник, и с этим нужно согласиться”, – заявил Р.Кузьмин.