Киселев снова спрятался от Яценюка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронту Змін».

Как отметили в пресс-службе, в который раз программа «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» в день выхода программы отказывает в эфире председателю Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» А.Яценюку.

«Еще 18 июня Арсений Яценюк в ответ на приглашение «Большой политики» подтвердил свое участие в эфире 29 июня 2012 года. В приглашении от «Большой политики» отмечалось, что эфир при участии Арсения Яценюка начнется в 23.00 и будет продолжаться 1 час – 1 час 20 минут. Однако в 10.46, 29 июня, гостевой редактор «Большой политики с Евгением Киселевым» сообщила пресс-службе Объединенной оппозиции «Батьківщина» о невозможности эфира с Арсением Яценюком в этот день», - сообщили во «Фронті Змін».

По данным пресс-службы, «гостевой редактор объяснила это решение тем, что в 23.00 было решено продемонстрировать фильм, демонстрация которого ранее была запланирована на 24.00».

В пресс-службе Объединенной оппозиции «Батьківщина» требуют официальных объяснений от редакции «Большой политики с Евгением Киселевым» относительно отказа в эфире А.Яценюку и напоминают, что в последний раз А.Яценюк принимал участие в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» два года назад - 14 мая 2010 года. «Эфир с Арсением Яценюком уже срывался по инициативе «Большой политики с Евгением Киселевым». В частности, в преддверие программы 18 мая редакция сообщила об изменении темы дискуссии», - отметили в пресс-службе.

Также редакция программы «Шустер Live» трижды - 25 ноября, 16 и 24 декабря 2011 года - в последний момент перед эфиром отказывала в участии А.Яценюку, и также мотивировала это изменением темы.