Янукович освободил от должности командующего украинскими ВМС
19:07, 27 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об освобождении Виктора Максимова от должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Янукович подписал указ
Как сообщает пресс-служба Президента, указ датирован 27 июня.
Другим указом В.Янукович уволил адмирала В.Максимова из воинской службы в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.
Как сообщал УНИАН, 18 марта 2010 года В.Янукович назначил вице-адмирала В.Максимова командующим ВМС Украины.
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