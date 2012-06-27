Янукович освободил от должности командующего украинскими ВМС

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об освобождении Виктора Максимова от должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, указ датирован 27 июня. Другим указом В.Янукович уволил адмирала В.Максимова из воинской службы в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды. Как сообщал УНИАН, 18 марта 2010 года В.Янукович назначил вице-адмирала В.Максимова командующим ВМС Украины.

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