Кравчук рассказал, как говорил с Януковичем о языке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук сообщил сегодня во время круглого стола на тему: «Конституция Украины: необходимы ли изменения?».

Л.Кравчук напомнил, что еще полгода назад в ВР был внесен законопроект по данному вопросу. Он отметил, что очень интересуется этой темой, поскольку является одним из соавторов закона о языках. “Я написал закрытое письмо Президенту”, - сказал Л.Кравчук, добавив, что сообщил главе государства обо всех перспективах принятия такого законопроекта. “Для этого нет 300 голосов, так можно же выпячиваться как хочешь”, - сказал он. “Мы сели с Президентом и в конце нашего разговора Президент Виктор Янукович сказал: “Леонид Макарович, я Вас услышал”, - подчеркнул он, добавив, что не знает, чем все закончится.