Кравчук: Янукович даже не намекал, чтобы выбирали в ВР
15:55, 27 июня 2012Политика
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Председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук заверяет, что не слышал от Президента Украины Виктора Януковича предложений, чтобы выборы следующего главы государства проводились в парламенте.
Кравчук верит в чистые намерения Януковича
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук заявил сегодня во время круглого стола относительно внесения изменений в Конституцию.
По словам Л.Кравчука, в рамках работы ассамблеи он общается периодически с В.Януковичем.
Как сказал Л.Кравчук, В.Янукович даже никогда на это не намекал. “Я не слышал ни одного мнения Президента, чтобы он хотел, чтобы его избирал в 2015 году не народ”, - сказал он.
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