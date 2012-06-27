Кравчук: Янукович даже не намекал, чтобы выбирали в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук заявил сегодня во время круглого стола относительно внесения изменений в Конституцию.

По словам Л.Кравчука, в рамках работы ассамблеи он общается периодически с В.Януковичем.

Как сказал Л.Кравчук, В.Янукович даже никогда на это не намекал. “Я не слышал ни одного мнения Президента, чтобы он хотел, чтобы его избирал в 2015 году не народ”, - сказал он.