Эксперты думают, что Янукович готовит к приватизации оборонные предприятия

Эксперты не исключают, что вчерашнее назначение руководителем "Укроборонпрома" представителя частного бизнеса означает подготовку оборонных предприятий к приватизации. Об этом пишет Коммерсантъ-Украина.

Накануне Президент Украины Виктор Янукович снял с должности генерального директора "Укроборонпрома" Дмитрия Перегудова, назначив вместо него гендиректора болгарского меткомбината Promet Steel Сергея Громова. В послужном списке господина Громова отсутствуют должности, связанные с оборонной сферой.

Причины назначения гендиректором "Укроборонпрома" человека из бизнеса, но без опыта работы в оборонной сфере эксперты оценивают по-разному. "Крупные бизнесмены, интересы которых представляет Сергей Громов, заинтересованы в приватизации предприятий ВПК. Его назначение будет этому способствовать",— считает собеседник Коммерсанта в "Укрспецэкспорте".

Версию о возможной приватизации предприятий ВПК поддерживает и глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко ("Наша Украина - Народная самооборона"): "По информации некоторых представителей Партии регионов, фамилия бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Дмитрия Саламатина была внесена в список кандидатов в народные депутаты по рекомендации Рината Ахметова. Возможно, существуют внутрипартийные договоренности, согласно которым господин Ахметов должен контролировать сферу производства вооружений".