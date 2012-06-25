Сторонники Грача возмутились «проплаченным дворцовым переворотом»

В заявлении, размещенном сегодня на официальном сайте Л.Грача, смена лидера КПРС называется "дворцовым переворотом".

"В настоящее время в прессе член совета (КПРС) Яковенко дает неправдивую информацию, обливая грязью ведущего политика Грача, клея оскорбительные ярлыки и нам, руководителям областных партийных организаций... Ваша нечистоплотность прослеживается в каждом слове и поступке. Поправ идею, вы за определенную финансовую подачку продолжаете рьяно служить правящему режиму и оппортунисту (лидеру КПУ) Симоненко. Как подлог, мы оцениваем и сдачу в государственные органы документов без оттиска партийной печати, которая в настоящее время находится у Грача", - сказано в заявлении.

Его авторы также говорят о денежном вопросе. "Мы полностью поддерживаем позицию лидера партии Грача, которая определяет, что КПРС не имеет права брать деньги на выборы от олигархов для регистации партийного списка в сумме 2 миллионов гривень. Рабочие и селяне таких денег не имеют. Вероятно, вы уже получили такие деньги и готовы повести свою группу на выборы? И теперь ваша задача - опорочить честного коммуниста, политика Грача, замазать грязью нас, руководителей областных организаций КПРС. Мы считаем правильным предложение Грача о возможном самовыдвижении коммунистов кандидатами в народные депутаты Украины по одномандатным мажоритарным округам. Мы не дадим в обиду нашего товарища, коммуниста. Мы требуем проведения внеочередного съезда КПРС", - сказано в документе.

Заявление подписали руководители 13 организаций КПРС - Крымской, Севастопольской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой.

Как сообщал УНИАН, КПРС освободила Л.Грача от должности руководителя совета партии из-за нарушения устава КПРС, утверждает Александр Яковенко, который был лидером партии с 2001 по 2011 год, а теперь вновь вернулся на этот пост.

По его словам, руководящие органы КПРС решили отстранить Л.Грача еще в конце апреля, после чего подали документы в Министерство юстиции, а 19 июня появился приказ ведомства о принятии к сведению информации партии об изменениях в ее структуре.

А.Яковенко уточнил, что на сегодняшний день Л.Грач является членом центрального органа КПРС.

КПРС создана в 2001 году, и, по данным ее руководства, насчитывает в настоящее время около 20 тысяч членов.

Л.Грач возглавил КПРС в феврале 2011 года. Ранее, в декабре 2010-го, руководство Коммунистической партии Украины освободило его от должности первого секретаря крымского республиканского комитета КПУ, которую он занимал с 1993 года, а также исключило из партии и фракции в парламенте.