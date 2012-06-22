В 2013 году угледобывающие предприятия будут приватизировать по 1 гривне

Об этом сообщил в интервью "Урядовому курьеру" председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

"Я бы был очень рад, если б в этом году нам удалось объявить продажу хотя бы нескольких предприятий. В большинстве это перспектива 2013-го", - отметил он.

По его словам, "ожидать, что все угледобывающие предприятия будут во время продажи приносить большие деньги в госбюджет, ошибочно".

Как отметил председатель ФГИУ, 6 мая вступил в силу закон об особенностях приватизации угледобывающих предприятий, который предусматривает новый для Украины способ приватизации инвестиционно непривлекательных, убыточных объектов - инвестиционный конкурс. "Его смысл в том, что само предприятие будет продано за 1 грн, но соревнование будет идти за то, кто больше вложит в развитие предприятия. Это будет расчет, и тому, кто больше гарантирует, и будет продано это предприятие", - отметил А.Рябченко.

По его словам, чтобы перейти к приватизации, необходимо, чтобы орган управления - в этом случае Минэнергоугля - сформировал перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации, для утверждения правительством. "Эта работа продолжается согласно плану мероприятий, предусмотренному Национальным планом действий. Кроме того, за Минэнергоугля закреплена предприватизационная подготовка, которая, кстати, включает в себя и корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий", - отметил А.Рябченко.

Он также добавил, что "Фонд госимущества готов осуществлять эту приватизацию, и мы будем проводить ее подобно приватизации энергетики: вся информация будет на нашем сайте".