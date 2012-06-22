Бютовцы пришли в ВР в черных футболках (фото)

11:23, 22 июня 2012
Политика
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Члены фракции "БЮТ-Батькивщина" пришли в Верховную Раду в черных футболках с портретом экс-премьера Юлии Тимошенко и надписью: «Україні – волю!».

«Україні – волю!»

Как передает корреспондент УНИАН, на спине на футболках написано: «Батьківщина понад усе!».

Депутаты расстелили полотнище с портретом Ю.Тимошенко

Частично на местах, где располагаются депутаты от «БЮТ-Батькивщины», расстелено полотнище с портретом Ю.Тимошенко и надписями, аналогичными тем, что на футболках.

Сегодня в парламенте состоится Час вопросов к правительству.

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