Бютовцы пришли в ВР в черных футболках (фото)
11:23, 22 июня 2012Политика
3886 0
Члены фракции "БЮТ-Батькивщина" пришли в Верховную Раду в черных футболках с портретом экс-премьера Юлии Тимошенко и надписью: «Україні – волю!».
«Україні – волю!»
Как передает корреспондент УНИАН, на спине на футболках написано: «Батьківщина понад усе!».
Депутаты расстелили полотнище с портретом Ю.Тимошенко
Частично на местах, где располагаются депутаты от «БЮТ-Батькивщины», расстелено полотнище с портретом Ю.Тимошенко и надписями, аналогичными тем, что на футболках.
Сегодня в парламенте состоится Час вопросов к правительству.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter