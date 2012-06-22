Бютовцы пришли в ВР в черных футболках (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на спине на футболках написано: «Батьківщина понад усе!».

Частично на местах, где располагаются депутаты от «БЮТ-Батькивщины», расстелено полотнище с портретом Ю.Тимошенко и надписями, аналогичными тем, что на футболках.

Сегодня в парламенте состоится Час вопросов к правительству.