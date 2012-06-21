Янукович: В мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Тимошенко

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу SUPERillu, передает РИА «Новости».

"Да, конечно, мне жаль Юлию Тимошенко как человека. Но это не только сострадание. Я хочу, чтобы этот процесс был завершен как можно скорее и суд принял справедливое решение", – заявил Президент в опубликованном сегодня интервью, отрывки которого приводятся на сайте издания.

Отвечая на вопрос о возможном помиловании экс-премьера, в частности, освобождении от дальнейшего отбывания наказания, В.Янукович сказал: "Когда это уголовное дело будет закончено, передо мной встанет вопрос, как быть дальше. Я буду искать возможность для гуманного решения".

"Во всем мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Юлия Тимошенко. Но сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения", - заявил Президент, добавив, что украинская сторона запрашивает для этого экспертную оценку американской компании Skadden.