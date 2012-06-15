Депутат Европарламента: Обвинения Тимошенко являются абсурдными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я сейчас буду настаивать на том, чтобы Европейский Союз проверил все документы, касающиеся дел Тимошенко», - сказала Р.Хармс.

При этом евродепутат подчеркнула, что обвинение Ю.Тимошенко в превышении служебных полномочий во время заключения газовых соглашений с Россией является абсурдным. Р.Хармс сослалась, в частности, на заключение бывшего генерального прокурора Дании, который провел анализ этого дела.

«Он сказал, что это дело не имело бы никаких шансов в Европейском Союзе, а тех обвинений, которые были выдвинуты против нее, не хватило бы даже на то, чтобы открыть уголовное дело», - добавила Р.Хармс.

По мнению евродепутата, действующая власть Украины уже поняла, что идет «ложным путем» в газовом деле, поэтому сейчас появляются новые обвинения в адрес Ю.Тимошенко.