Яценюк: что делать, если произойдет худшее

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта Перемен» Арсений Яценюк в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале ТВi.



Он отметил, что оппозиция может задержать на несколько дней принятие данного законопроекта, но при этом добавил: «Если они скупили 234 голоса, то они реальное большинство, поэтому нам нужно думать, что мы будем делать в том случае, если произойдет худшее".



А.Яценюк отметил, что оппозиции необходима победа на парламентских выборах, чтобы иметь минимум 226 голосов, чтобы в случае принятия «языкового» закона его отменить.



"Какие бы они законы не принимали, мы их, во-первых, отменим», - добавил он.



А.Яценюк признал, что «языковой» законопроект «помогает Партии регионов набрать дополнительно от 3 до 5%». «Им абсолютно все равно, какой закон будет принят и что будет с украинским государством. Их интересует только удержаться у власти. Если надо было бы колючую проволоку протянуть между Львовом и Донецком, они бы и это сделали только для того, чтобы получить электоральный рейтинг», - подчеркнул он, добавив: «Это инициатива персонально Януковича и его политтехнологов для того, чтобы повысить электоральный рейтинг Партии регионов».