Регионалы объяснили свой демарш в Страсбурге «злоупотреблениями Тарасюка»

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Партии регионов, представители парламентского большинства украинской части делегации Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС (Леонид Кожара, Анатолий Кинах, Ирина Бережная, Максим Луцкий, Олег Надоша) покинули заседание комитета в знак протеста против действий главы украинской части делегации Б.Тарасюка при голосовании заключительного заявления и рекомендаций комитета сегодня в Страсбурге.

По их словам, глава украинской части делегации «грубо проигнорировал требование членов делегации не включать в текст заключительного заявления положения, нарушающие европейские стандарты и принципы верховенства права, в частности, невмешательство в деятельность судебной системы власти и давления на суд».

«Таким образом, Борис Тарасюк в очередной раз превысил полномочия, делегированные ему всем украинским парламентом, в узкопартийных целях для дискредитации Украины в Европе и попытки вовлечь отдельных представителей Европарламента во внутриполитическую борьбу в Украине», - заявили в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, А.Кожара предлагал исключить из текста заявления пункт 4, который сформулирован таким образом: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года, которая призывает украинскую власть решить цивилизованным образом проблему, возникшую с осуждением лидеров украинской оппозиции на политически мотивированных основаниях, путем немедленного и безусловного их освобождения из-под стражи и предоставления им разрешения на участие в предстоящих парламентских выборах; подчеркивает в связи с этим свой призыв к Верховной Раде продемонстрировать политическую волю и исключить из украинского уголовного законодательства все положения, по которым политик может нести уголовную ответственность за его/ее политические решения, понимая, что такие юридические пережитки советского прошлого не отвечают европейским стандартам”.

Л.Кожара предлагал заменить этот абзац такими словами: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание важной резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года и призывает украинскую власть реализовать ее”.

Поскольку большинство представителей украинской делегации не поддержали эту поправку, она не была учтена в итоговом документе.