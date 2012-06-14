Бютовец: Азаров своим языком вызывает смех, а действиями - слезы

В компетенцию премьера Николая Азарова не входит предоставление оценок отношению украинского народа к делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом в комментарии Gazeta.uaсказал "бютовец" Андрей Сенченко.

Депутат считает глупыми заявления президента и премьера относительно Юлии Тимошенко.

"Они демонстрируют заказной характер всех дел. Эти люди не понимают, что делают, и насколько такие действия не совместимы с понятиями правосудия и тем статусом, который они получили в силу трагических для страны обстоятельств. А весь мир это оценивает адекватно", - отметил Сенченко .

"Бютовец" отметил, что своими заявлениями руководство государства подтверждает, что в Украине не существует демократии, а страна катится в пропасть.

"Но я бы обратил внимание на другое. Идет третий год правления этой стаи. Азаров своим поведением и языком у всего украинского народа уже вызывает смех. А своими действиями - слезы. Вот такие результаты его правления", - отметил он.