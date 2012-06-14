Ленинская организация ПР собирает подписи в защиту русского языка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации со ссылкой на заместителя председателя Ленинской районной организации Партии регионов Владимира Ермакова, начиная с 12 июня уже собрано 3800 подписей.

«Мы установили 19 палаток в четырех районах города. За вчерашний день только в Ленинском районе мы собрали 760 подписей», - сказал В.Ермаков.

По его словам, севастопольцы смогут оставить подписи в поддержку законопроекта до 2 июля. Ежедневно подписные листы передаются в Верховную Раду одному из авторов законопроекта - народному депутату Вадиму Колесниченко.

***

Как сообщал УНИАН, акция «Мы хотим говорить на родном языке» стартовала в Севастополе 8 июня митингом у памятника российской императрице Екатерине II.