Ленинская организация ПР собирает подписи в защиту русского языка
Активисты Севастопольской горорганизации Партии регионов в рамках акции «Мы хотим говорить на родном языке» начали сбор подписей в поддержку законопроекта «Об основах государственной языковой политики».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации со ссылкой на заместителя председателя Ленинской районной организации Партии регионов Владимира Ермакова, начиная с 12 июня уже собрано 3800 подписей.
«Мы установили 19 палаток в четырех районах города. За вчерашний день только в Ленинском районе мы собрали 760 подписей», - сказал В.Ермаков.
По его словам, севастопольцы смогут оставить подписи в поддержку законопроекта до 2 июля. Ежедневно подписные листы передаются в Верховную Раду одному из авторов законопроекта - народному депутату Вадиму Колесниченко.
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Как сообщал УНИАН, акция «Мы хотим говорить на родном языке» стартовала в Севастополе 8 июня митингом у памятника российской императрице Екатерине II.