Перед игрой с Францией начнется акция солидарности с Тимошенко

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Мэр парижского округа, представитель консервативной партии "Союз за народное движение" Жан-Пьер Лекок и председатель Репрезентационного комитета украинской общины Франции Натали Пастернак представят портрет Юлии Тимошенко, который будет размещен на фасаде мэрии Шестого округа Парижа", - говорится в сообщении.

По информации сайта Ю.Тимошенко, этот портрет сделан французским фотожурналистом украинского происхождения Кириллом Горишным, который является горячим сторонником прав человека.

"Акция будет сопровождаться презентацией фотографий украинского журналиста Мустафы Найема с судебного рассмотрения дела Ю.Тимошенко. Выставка этих материалов, которые будут размещены под аркой ратуши, продлится c 15 до 21 июня", - говорится в сообщении.