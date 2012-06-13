Янукович поручил обеспечить села специальными медицинскими автобусами

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности глав районных госадминистраций, сообщает сайт главы государства.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость производства таких автобусов в количестве, соответствующем потребностям регионов. Он поручил заместителю главы администрации президента Станиславу Скубашевскому подготовить проект соответствующего поручения по их выпуску. «Чтобы эти автобусы постепенно распределялись между районами», - отметил Президент. Он напомнил, что в Украине уже начался выпуск автобусов, оборудованных рентгеновской и стоматологической техникой.

Виктор Янукович особо подчеркнул, что прежде всего следует обеспечивать такими спецавтомобилями районы, где людям трудно добираться до медицинских учреждений.

Глава государства также добавил, что в сельской местности очень важным является открытие фельдшерско-акушерских пунктов. «Там, где они заработали, - людям приблизили медицинские услуги. Но я хорошо понимаю, что в большинстве районов этого еще не сделано. Наш долг - заниматься этим вопросом», - сказал Президент.