Харьковский облсовет предоставил русскому языку статус регионального

Харьковский областной совет предоставил русскому языку статус регионального в области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании сессии облсовета. «За» проголосовало 107 депутатов. Против – 25.

Сторонники этого решения мотивировали свою позицию тем, что русский язык является наиболее употребляемым в Харьковской области, а по последней переписи населения около 44% жителей региона считают его родным, а 83% свободно им владеют.

В своих выступлениях все депутаты заявляли, которые опираются на Конституцию, законы Украины и Европейскую Хартию региональных языков и языков меньшинств. На основании этого они решили, что местные советы и их исполнительные органы в своей работе и документах могут использовать наряду с украинским государственным и русский региональный язык – как язык работы, делопроизводства и документации. Заведения образования, науки, культуры, СМИ и предприятия и объединения граждан имеют право использовать русский язык как язык работы, делопроизводства, документации и общения.

Депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» призвали коллег не голосовать за этот вопрос. В частности, член фракции «Наша Украина», председатель областного совета прошлого созыва Олег ШАПОВАЛОВ сказал, что депутаты делают ошибку, поскольку это, по его мнению, политизация вопроса и выполнение заказа.

Депутаты также проголосовали за то, чтобы обратиться в Верховную Раду с просьбой об имплементации Хартии в ближайшее время в широком объеме. Кроме того, они поддержали решение об объявлении дня рождения Александра Пушкина 6 июня Днем русского языка в Харьковской области.

В заседании облсовета сделан перерыв на 30 минут, после чего депутаты перейдут к заслушиванию отчета губернатора Арсена АВАКОВА.

В поддержку решений депутатов возле здания областного совета продолжается акция сторонников Партии регионов, а также сторонников государственности украинского языка. Количество участников акции – свыше 20 тысяч человек.