Власенко: у Януковича были мотивы убить Щербаня

Об этом он сказал ЛІГАБізнесІнформ, комментируя заявление В.Януковича о том, что Ю.Тимошенко причастна к убийству Е.Щербаня.

"У господина Януковича были мотивы убить Щербаня, потому что через четыре месяца после убийства он стал губернатором Донецкой области. При господине Щербане он бы никогда не стал губернатором" - подчеркнул С.Власенко.

Кроме того, по его словам, имущество Е.Щербаня после смерти досталось В.Януковичу и его бизнес-партнерам.

Также, по мнению С.Власенко, заявление Президента "прямо свидетельствует о том, что он в ручном режиме руководит следствием по всем делам Тимошенко". "Он знает нюансы, знает, что происходит в следствии, несмотря на то, что уголовное дело еще даже не возбуждено. Это свидетельствует о том, что он лично курирует дела против Юлии Владимировны", - отметил С.Власенко.