Попов с замом полетели в Варшаву на открытие Евро

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов и заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, который курирует вопросы подготовки столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу, сегодня полетели в Варшаву, где завтра состоится церемония открытия и первый матч турнира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Вернуться в Киев А.Попов должен 9 июня, сообщили в пресс-службе.

Завтра, 8 июня, в 12.00 в Киеве состоится торжественное открытие официальной фан-зоны Евро-2012.

В 13.00 перед посетителями выступят представители КГГА, УЕФА и официальной фан-зоны.

По информации пресс-службы КГГА, скорее всего, в этих мероприятиях городскую власть представит первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.