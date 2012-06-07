Попов с замом полетели в Варшаву на открытие Евро
Председатель КГГА не будет присутствовать на открытии официальной фан-зоны Евро-2012 в Киеве.
Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов и заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, который курирует вопросы подготовки столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу, сегодня полетели в Варшаву, где завтра состоится церемония открытия и первый матч турнира.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Вернуться в Киев А.Попов должен 9 июня, сообщили в пресс-службе.
Завтра, 8 июня, в 12.00 в Киеве состоится торжественное открытие официальной фан-зоны Евро-2012.
В 13.00 перед посетителями выступят представители КГГА, УЕФА и официальной фан-зоны.
По информации пресс-службы КГГА, скорее всего, в этих мероприятиях городскую власть представит первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.