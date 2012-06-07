Янукович пообещал принять во внимание все предложения инвесторов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Проект этой доверенности есть, мы его дополним, и в ближайшие дни я его подпишу», - сказал глава государства.

В.Янукович подчеркнул, что во внимание будут приняты все предложения, высказанные во время заседания.

«Решение будет в виде поручения Президента Украины, которое потом будет контролироваться», - сказал он.

Президент отметил, что ожидает от правительства подготовки предложений по решению вопросов, озвученных на сегодняшнем заседании. Он также добавил, что региональные Советы инвесторов должны работать в тесной связи с местными Комитетами по экономическим реформам.

Сегодня, подчеркнул В.Янукович, все государственные органы власти должны работать на устранение препятствий, существующих на пути обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций в национальную экономику.