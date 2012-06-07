Попов призывает киевлян встретить гостей с флагами

«Я обращаюсь к киевлянам, которые во все времена демонстрировали и демонстрируют патриотическое отношение к Украине. Давайте встретим гостей Евро 2012 в Киеве нашей государственной символикой! Перед тысячами иностранных болельщиков это будет не только проявление уважения и почтительного отношения к нашим государственным символам, но и знак единения великой украинской нации во время проведения важного для страны события», – отметил Александр Попов.

Председатель КГГА также призвал болельщиков, которые будут посещать матчи Евро 2012 на «Олимпийском», держать в руках государственные флаги Украины, а водителей – установить сине-желтые флажки в кабинках авто.

«Хочу, чтобы эта инициатива воспринималась не как административное поручение, а как проявление гордости за свою страну, как флеш-моб, который объединяет и скрепляет нацию», – заявил Александр Попов.