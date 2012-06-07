Объединенная оппозиция выбрала лидера
14:04, 07 июня 2012Политика
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Руководители оппозиционных партий лидером Объединенной оппозиции признали председателя партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
|Турчинов стал руководителем избирательного штаба
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», такое решение было принято сегодня на заседании Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина».
В заседании приняли участие первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, председатель партии «Реформы и Порядок» Сергей Соболев, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, первый заместитель председателя партии «Народная самооборона» Юрий Грымчак.
Главой Совета Объединенной оппозиции участники заседания назначили А.Яценюка, а руководителем центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции – А.Турчинова.
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