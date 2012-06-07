Объединенная оппозиция выбрала лидера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», такое решение было принято сегодня на заседании Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина».

В заседании приняли участие первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, председатель партии «Реформы и Порядок» Сергей Соболев, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, первый заместитель председателя партии «Народная самооборона» Юрий Грымчак.

Главой Совета Объединенной оппозиции участники заседания назначили А.Яценюка, а руководителем центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции – А.Турчинова.