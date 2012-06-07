БЮТ хочет разбудить в Януковиче джентльмена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, оглашенном лидером фракции "БЮТ-Батькивщина" Андреем Кожемякиным на заседании Верховной Рады.

В заявлении отмечается, что «БЮТ-Батькивщина» требует от В.Януковича публичных объяснений по поводу невыполнения требований резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 января этого года и резолюции Европарламента от 24 мая относительно ситуации в Украине.

Также в заявлении говорится о необходимости предоставить возможность эксперту Датского Хельсинского комитета по правам человека «публично огласить независимую экспертную юридическую оценку так называемых «уголовных дел» в отношении Тимошенко с трибуны Верховной Рады».

«Обращаемся к Януковичу: господин Президент, как Вы можете допустить, чтобы Вашего политического конкурента, женщину, прикованную болезнью к кровати, которая набрала всего на 3% меньше на выборах (президентских - УНИАН), били здоровые парни, а Ваши подчиненные анализировали видеозаписи, которые круглосуточно ведутся в ее камере и палате», - заявил А.Кожемякин.

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" заявляют: «Такое поведение, господин Президент, не достойно Президента страны, тем более мужчины, у которого есть хоть капля чести и достоинства».