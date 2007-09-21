Томенко: в бюджете-2008 самые большие за время независимости льготы для власти

Коалиция предложила в бюджете-2008 самые большие за время независимости льготы для органов власти.

Такое мнение высказал заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя проект Государственного бюджета на следующий год, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

„Типичным парадоксом предвыборной кампании является позиция провластной коалиции. С одной стороны, она активно поддержала перед выборами наши предложения об отмене льгот народных депутатов и задекларировала свою готовность ликвидировать преференции для всех высокопоставленных чиновников. В то же время, за серьезное увеличение уже раскритикованных ими льгот и преференций в проекте Государственного бюджета на следующий год проголосовало 260 депутатов „антикризисной” коалиции – представители Партии регионов, социалисты и коммунисты”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

В частности, как говорится в Пояснительной записке к Проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2008 год, на треть возрастает организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Кабинета Министров Украины, обслуживание его деятельности увеличивается на 18,2%, что предусматривает, в частности, приобретение жилья для работников Секретариата КМУ и осуществление капитального ремонта Дома правительства. „На сегодняшний день аппарат Кабинета Министров так „разросся”, что требует даже финансирования из госбюджета пристройка к Дому правительства и служебно-офисное помещение по Музейному переулку”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он предположил, что, возможно, учитывая непростую избирательную кампанию, в госбюджете на следующий год предусмотрено также существенное увеличение средств (на 50%) на стационарное медицинское обслуживание народных депутатов и руководящего состава органов государственной власти. На 32,5% увеличено финансирование поликлиническо-амбулаторного обслуживания народных депутатов и руководящего состава государственных органов.

„Несмотря на многочисленные предвыборные обещания о лишении льгот народных депутатов на приобретение жилья за счет бюджетных средств, депутатами коалиции не только до сих пор не возвращаются государству квартиры и денежные компенсации на улучшения жилищных условий, полученные ими в V созыве, а выделяется из Госбюджета на 2008 год еще 44 миллиона 26 тысяч гривен”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, продолжается ремонт в санаторно-курортных заведениях, где отдыхают представители высшего руководства страны. В поддержку подобных заведений ГУД и ВР выделено столько же, сколько, например, на сельскую медицину в целом.

Н.ТОМЕНКО считает несерьезными объяснение представителей правительства об увеличении финансирования льгот органов государственной власти тем, что закон об отмене льгот, проголосованный депутатами V созыва 4 сентября, еще не вступил в силу. „Тогда, каким законом определено выделение средств на приобретение жилья работникам Секретариата Кабмина? Каким законом определена необходимость осуществления капитального ремонта Дома правительства или улучшения условий в санаториях для высокопоставленных чиновников? Очевидно, просто нужно, чтобы стремление лишить льгот высокопоставленных чиновников было не предвыборным обещанием, а четкой и ответственной позицией представителей нынешней коалиции. А такой позиции сейчас, как свидетельствуют факты, нет”, - считает Н.ТОМЕНКО.