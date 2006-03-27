На выборах мэра Киева лидирует Черновецкий

На выборах Киевского городского председателя по состоянию на 10.17 лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который по данным киевской городской территориальной избирательной комиссии набрал 33,39%. Обработаны данные из 41 участка – 4%.

Александр ОМЕЛЬЧЕНКО набрал 21,57% голосов избирателей. Виталий КЛИЧКО – 20,87%, Юрий КАРМАЗИН - 5,21%, Адам МАРТЫНЮК – 3,64%, Валерий АСАДЧЕВ – 2,51%, Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,77%, Ольга СУМСКАЯ – 0,87%.

На выборах в Киевский городской совет по результатам обработанных данных из 33 избирательных участков (3,22%) 3% барьер преодолели такие силы: БЮТ – 24,81%, Блок Леонида Черновецкого – 14,62%, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП – 8,62%, Блок «Наша Украина» - 7,96%, Киевское городское отделение Партии регионов – 4,1%, Народный блок Литвина – 3,6%, КМО СПУ – 3,57%, Общественный актив Киева – 3,69%, КПУ – 3,04%.