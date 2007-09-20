Партия регионов: неточные списки - это серьёзная угроза для выборов

Одними из главных угроз для демократического волеизъявления граждан во время предстоящих выборов становятся неточность составления избирательных списков и проблемы формирования и обеспечения деятельности избирательных комиссий всех уровней.

Об этом, как сообщает прес-служба ПР, сказал на пресс-конференции член парламентской фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, „право голосовать является нарушенным, если точность списка избирателей не является гарантированной. Ведь Конституция Украины гарантирует свободное волеизъявление, свободное и равное право избирать всем гражданам Украины. И если из-за неточности списков избирателей это право будет нарушено, соответственно, могут появиться основания как для отмены результатов выборов, так и для искажения волеизъявления украинских граждан”.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО напомнил, что во время прошлых парламентских выборов именно из-за некачественных списков избирателей не имели возможность проголосовать около 1 млн. граждан. По его словам, это наблюдалось, в первую очередь, в регионах, в которых традиционно поддерживают Партию регионов.

„Как свидетельствует опыт предыдущих выборов, в большинстве случаев ошибки в списках избирателей является результатом автоматического перевода фамилий с русского на украинский язык. Также на выборах 2006 года зафиксированы случаи исключения целых жилых домов или даже кварталов из списка избирателей. Имело место получение неполных списков избирателей – отсутствовали данные о датах рождения избирателей. Кроме того, были выявлены случаи внесения одних и тех же избирателей несколько раз”, - отметил он.

Он также напомнил, что по данным МВД от 31 августа 2007 года, было проверено 890 тыс. квартир и выявлено, что 95 тыс. человек не проживают по месту регистрации, а 69 тыс. из них находятся по различным причинам за границей.

„По результатам расчетов в результате проверок МВД было выяснено, что около 7 млн. украинцев не проживают по месту прописки, а 5 млн. из них выехали за пределы Украины. Кстати, эти данные совпадают с выводами Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Украины”, - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Проверки также выявили, что в традиционно помаранчевых областях в списках избирателей оказалось сотни тысяч „мертвых душ”, в частности, во Львовской области – 400 тыс., в Сумской области – 125 тыс.

„По нашему мнению, именно это привело к остановке действия постановлений Кабинета Министров Украины и проверок МВД, поскольку объективные данные о внешней миграции в регионах, которые поддерживают помаранчевую власть, Президенту и его окружению не нужны”, - сказал народный депутат.

„В угоду политической силе, на которую он опирается, Президент срочно остановил правительственные постановления, которые делали невозможным применение „виртуальных” избирателей в день голосования”, - сказал он.

Кроме того, по его словам, неподобающее качество списков избирателей может быть использовано субъектами избирательного процесса, которые не получили достаточного количества голосов на некоторых избирательных участках, с целью обжалования или признания результатов выборов на данных участках недействительными.

Еще одной угрозой для честных выборов, по словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, могут стать проблемы, связанные с формированием и функционированием избирательных комиссий всех уровней.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что Партию регионов беспокоят проблемы низкой квалификации членов УИК и ОИК, что может отрицательно сказаться на работе комиссий. По его словам, ГМ ОПОРА в своем мониторинговом отчете о проведении выборов в период 22 августа - 2 сентября установила, что 30-60% членов ОИК не владеют достаточным опытом работы для выполнения возложенных на них обязанностей.

„Мы просим организации, которые наблюдают за выборами, уделить особое внимание этим вопросам, поскольку это явление может носить массовый характер”, - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Он также сообщил, что „руководство Партии регионов подписало „Кодекс поведения”, который включает самые эффективные мировые практики проведения честных выборов. Им должен следовать каждый член Партии регионов в составе избирательной комиссии”.