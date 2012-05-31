Литвин угрожает рассказать, кто с кем и о чем договаривался относительно языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В.Литвин заявил: «Я хочу сказать для тех людей, которые упражняются в критике, относительно того, что я сорвал, не дал возможности принять решение, чтобы они успокоились».

«Если они не перестанут выступать с инсинуациями на этот счет, я тогда скажу правду, почему это произошло в Верховной Раде, кто с кем и о чем договаривался. Я думаю, все это прекрасно знают и теперь ищут, на кого свалить вину. Не выйдет», - отметил В.Литвин.

На уточняющий вопрос журналистов, почему бы ему не сообщить, о каких договоренностях идет речь, В.Литвин ответил: «Не дело спикера - рассказывать о внутренних процессах. Это дело лидеров политических фракций».

«Мое дело – призвать к тому, чтобы работала Верховная Рада, чтобы найти определенный компромисс. Я считаю, что это правильная линия, а все обо всем знают очень хорошо», - отметил председатель ВР.

По словам В.Литвина, для выхода из ситуации, сложившейся вокруг законопроекта относительно языков, следует действовать в соответствии с законодательством.

Он сказал: «Буду предлагать спокойно, взвешенно подойти к этому вопросу».

Как отметил В.Литвин, есть разные варианты, в частности, завершить рассмотрение вопроса, и парламент должен определиться относительно данного законопроекта, а другой вариант – принять согласованное решение по поводу направления законопроекта на доработку в профильный комитет, на повторное первое чтение или просто вернуть субъекту законодательной инициативы на доработку.