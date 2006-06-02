СНБО решила продолжать подготовку к многонациональным военным учениям

Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение продолжать подготовку к проведению многонациональных военных учений в Украине в соответствии с Указом Президента от 31 января этого года.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании СНБОУ относительно состояния подготовки к проведению многонациональных военных учений в Украине «Си Бриз-2006» и «Тугой Узел-2006».

Как сообщил исполняющий обязанности секретаря СНБО Владимир ГОРБУЛИН, на заседании было признано состояние подготовки к учениям неудовлетворительным.

В.ГОРБУЛИН отметил, что ведомства, которые должны были организовать эту работу, поработали недостаточно.

Совет Национальной безопасности и обороны принял решение продолжать подготовку к проведению учений в соответствии с Указом Президента от 31 января с.г., который четко определяет сроки и места их проведения.

В.ГОРБУЛИН отметил, что «ряд акций протеста в Крыму обязал руководство посмотреть на ситуацию с разных точек зрения». По его словам, во время заседания СНБОУ отмечалось, что события в Феодосии и других населенных пунктах Крыма свидетельствуют, что «местные органы самоуправления, их председатели и депутаты, вышли за пределы своих полномочий и своими действиями фактически поставили под угрозу проведения этих учений, чем самым нанесли вред имиджу Украины».

Кроме того, отметил В.ГОРБУЛИН, речь шла о том, что в блокировании магистральных транспортных путей и других акциях принимали участие граждане некоторых иностранных государств, в том числе Российской Федерации, что является нарушением украинского законодательства и вмешательством во внутренние дела Украины. «Принято решение рассмотреть эти моменты и если такие факты будут признаны, граждане этих стран будут депортированы с территории Украины, а после рассмотрении вопроса в МИД, они будут признаны персонами нон грата», – сказал он.

В.ГОРБУЛИН также добавил, что было предложено всем правоохранительным органам дать четкую юридическую оценку этим событиям и принять решение об ответственности должностных лиц и всех остальных граждан, принимавших участие в противозаконных акциях.

Министерству обороны и Министерству внутренних дел поручено сделать все для обеспечения порядка при проведении многонациональных военных учений в Украине «Си Бриз-2006» и «Тугой Узел-2006».

На протяжении двух дней будет подготовлен соответствующий Указ Президента. Министерства приступили к подготовке данного указа.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», из которого были разгружены инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины. В то же время местные жители и активисты ряда партий заблокировали груз в порту.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, это мероприятие запланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местная власть и руководство порта. В целом для участия в учениях приглашены 40 стран.

В то же время разрешение на проведение таких военных учений должна предоставлять Верховная Рада Украины, которая трижды отказывалась одобрить Указ Президента от 31 января 2006 года за №78/2006.

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