Нардеп: своим заявлением Литвин сделал «предупредительный выстрел» в сторону ПР
Народный депутат Владимир Яворивский (фракция «БЮТ-Батьківщина») считает, что своим заявлением о необходимости самороспуска действующей Верховной Рады председатель ВР Владимир Литвин произвел предупредительный выстрел в сторону Партии регионов.
|Яворивский дал оценку заявлению Литвина
«Самороспуск может разрешить противостояние в языковом вопросе, если будут исчерпаны все аргументы и другого выхода не будет. Думаю, Литвин произвел предупредительный выстрел в сторону Партии регионов. Ведь сам спикер является украиноязычным человеком. Более того, собирается баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу в Новоград-Волынском, регионе, где компромиссы с языком не пройдут. Для Литвина этот вопрос также будет принципиальным, ведь деньги в кампанию уже вложены», - сказал В.Яворивский.
В то же время, по мнению депутата, сценарий досрочного самороспуска парламента выглядит призрачно.
Как сообщал УНИАН, 25 мая В.Литвин предложил парламенту принять решение о самороспуске, однако лидеры фракций ВР такое предложение не поддержали.