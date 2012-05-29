Нардеп: своим заявлением Литвин сделал «предупредительный выстрел» в сторону ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Яворивский заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

«Самороспуск может разрешить противостояние в языковом вопросе, если будут исчерпаны все аргументы и другого выхода не будет. Думаю, Литвин произвел предупредительный выстрел в сторону Партии регионов. Ведь сам спикер является украиноязычным человеком. Более того, собирается баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу в Новоград-Волынском, регионе, где компромиссы с языком не пройдут. Для Литвина этот вопрос также будет принципиальным, ведь деньги в кампанию уже вложены», - сказал В.Яворивский.

В то же время, по мнению депутата, сценарий досрочного самороспуска парламента выглядит призрачно.

Как сообщал УНИАН, 25 мая В.Литвин предложил парламенту принять решение о самороспуске, однако лидеры фракций ВР такое предложение не поддержали.