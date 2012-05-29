Выставка «Цветные послания из Италии»
16:59, 29 мая 2012Политика
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Посольство Республики Италия в Украине, а также Торгово-промышленная палата Италии в Украине предлагают Вашему вниманию интересное и неординарное событие - «Итальянские дни», в основе которого - выставка «Цветные послания из Италии».
Картины 15 известных итальянских художников смогут увидеть жители и гости Киева с 30 мая до 3 июня в Национальном доме художника (ул. Артема, 5).
Открытие выставки состоится 30 мая при участии Посла Республики Италия в Украине Фабрицио Романо и представителей власти.
Начало – в 17.00.
Телефон для дополнительной информации:
+38 (096) 191-56-66
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