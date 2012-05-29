Посольство Республики Италия в Украине, а также Торгово-промышленная палата Италии в Украине предлагают Вашему вниманию интересное и неординарное событие - «Итальянские дни», в основе которого - выставка «Цветные послания из Италии».

Картины 15 известных итальянских художников смогут увидеть жители и гости Киева с 30 мая до 3 июня в Национальном доме художника (ул. Артема, 5).

Открытие выставки состоится 30 мая при участии Посла Республики Италия в Украине Фабрицио Романо и представителей власти.

Начало – в 17.00.

Телефон для дополнительной информации:

+38 (096) 191-56-66