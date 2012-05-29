У Луценко говорят, что тюремщики запутались в гепатите

Государственная пенитенциарная служба намеренно искажает информацию о состоянии здоровья экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, в частности, относительно инфицирования его вирусным гепатитом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политической партии "Народная самооборона", лидером которой является Ю.Луценко.

"Пенитенциарная служба браво отчиталась, что медицинская комиссия Минздрава в составе профессоров 14 раз осматривала Юрия Луценко в пределах Лукьяновского СИЗО. При этом пресс-служба госоргана из-за забывчивости не уточнила, что у профессоров каждый раз на руках были результаты анализов крови, где было четко указано наличие в крови Юрия Луценко вирусного гепатита TTV, что было выявлено еще в сентябре 2011 года", - отмечается в заявлении.

При этом в партии подчеркивают, что в то же время ГПтС «не забыла напомнить, что у Луценко не выявлен гепатит С, и ранее выявлен не был».

"Возникает вопрос: почему пенитенциарная служба зациклилась на форме гепатита С, отсутствие которого она приписывает Юрию Луценко. Так, например, 15-й осмотр Луценко можно окрасить другими буквами латинского алфавита – А, В, D и пр.

Но при этом это не изменит правдивой ситуации о том, что Луценко инфицирован гепатитом TTV, и это никоим образом не снимает ответственности с каждого члена медицинской комиссии, которые осматривали, даже «динамически», Юрия Луценко как в СИЗО, так и в больнице скорой медицинской помощи, где не во всех палатах есть металлопластиковые окна".

При этом в «Народной самообороне» отметили, что «вирус TTV является инфекционным агентом, а у больных циррозом печенки он чаще встречается, чем в других. Эту информацию жене Ю.Луценко подтвердил официально Национальный медицинский университет им. А.Богомольца».

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности у него больны печенка и поджелудочная железа.

12 апреля 2012 года жена Ю.Луценко Ирина Луценко заявила, что ее мужа в СИЗО во время переливания крови инфицировали вирусным гепатитом TTV.

Начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтС Евгений Поляков отрицал, что экс-министр внутренних дел был инфицирован вирусным гепатитом во время переливания крови в следственном изоляторе. Он объяснил, что гепатит TTV есть у 75% населения.