Партия регионов: мы не будем участвовать «в авантюре под названием «выборы–2007»

Партия регионов не будет участвовать «в авантюре под названием «Выборы–2007», если против нее будут продолжаться провокации. Об этом идет речь в заявлении ПР, размещенном на официальном сайте партии.

«Партия регионов предупреждает: если циничные провокации наших оппонентов, усиленными темпами готовящихся к масштабным фальсификациям народного волеизъявления, будут продолжаться, Партия регионов готова пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах.

Мы не будем участвовать в авантюре под названием «Выборы–2007», в которых результаты могут быть определены представителями Банковой, а после - «подтверждены» в подконтрольных им же судах», - говорится в заявлении.

При этом в нем повторяется информация, которую озвучил сегодня в Желтых Водах на Днепропетровщине лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ: о готовящихся против регионалов провокациях.

В частности, «одна из предполагаемых технологий заключается в открытом саботаже работы окружных избирательных комиссий членами этих избирательных комиссий от оппозиции… Неподписание саботажниками протоколов голосования по округам повлечет признание выборов в этих округах недействительными, после чего последуют длительные судебные разбирательства».

Как отмечается в заявлении, больше всего сигналов о подготовке такого сценария поступают из регионов, где позиции Партии регионов традиционно сильны – из Крыма, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей и ряда других.

«Партия регионов заявляет решительный протест против применения политическими оппонентами подобной тактики! Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием положить конец подобным попыткам!», - говорится в заявлении.