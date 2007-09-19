Партия регионов: мы не будем участвовать «в авантюре под названием «выборы–2007»
Заявление размещено на официальном сайте
Партия регионов не будет участвовать «в авантюре под названием «Выборы–2007», если против нее будут продолжаться провокации. Об этом идет речь в заявлении ПР, размещенном на официальном сайте партии.
«Партия регионов предупреждает: если циничные провокации наших оппонентов, усиленными темпами готовящихся к масштабным фальсификациям народного волеизъявления, будут продолжаться, Партия регионов готова пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах.
Мы не будем участвовать в авантюре под названием «Выборы–2007», в которых результаты могут быть определены представителями Банковой, а после - «подтверждены» в подконтрольных им же судах», - говорится в заявлении.
При этом в нем повторяется информация, которую озвучил сегодня в Желтых Водах на Днепропетровщине лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ: о готовящихся против регионалов провокациях.
В частности, «одна из предполагаемых технологий заключается в открытом саботаже работы окружных избирательных комиссий членами этих избирательных комиссий от оппозиции… Неподписание саботажниками протоколов голосования по округам повлечет признание выборов в этих округах недействительными, после чего последуют длительные судебные разбирательства».
Как отмечается в заявлении, больше всего сигналов о подготовке такого сценария поступают из регионов, где позиции Партии регионов традиционно сильны – из Крыма, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей и ряда других.
«Партия регионов заявляет решительный протест против применения политическими оппонентами подобной тактики! Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием положить конец подобным попыткам!», - говорится в заявлении.