Колесников «поправил» Януковича

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников оценивает готовность Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу на 99,9%.

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина»,.

«В целом я оцениваю степень готовности (Украины – УНИАН) на 99,9%. В частности, меня волнует трасса Киев-Житомир, которую мы еще достраиваем. Даст Бог, погода будет хорошая, и мы успеем. Там сейчас меняется покрытие, осуществляется вывод на первую категорию, позволяющую организовать четырехполосное движение», - отметил Б.Колесников.

Сравнивая, по просьбе издания, степень готовности к Евро-2012 Украины и Польши, вице-премьер отметил, что степень готовности Польши тоже очень высокая.

Напомним, что в понедельник Президент Украины Виктор Янукович заверил, что Украина готова к проведению Чемпионата по футболу Евро-2012 на 100 процентов.