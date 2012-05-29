В оппозиции объясняют, что киевский референдум - только пиар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной парторганизации «Батьківщина», об этом Ю.Одарченко заявил, комментируя широко разрекламированную кампанию по проведению референдума в Киеве.

«В канун выборов мэра Киева предложение «улучшить» ситуацию в мегаполисе, прославляя основного кандидата на должность столичного председателя от власти, является ничем иным, как откровенным пиаром» - считает БЮТовец.

Ю.Одарченко утверждает, что решение этого первого киевского референдума, инициированного председателем КГГА Александром Поповым, не будет обязательным к выполнению, и может быть проигнорировано 2/3 депутатов городского совета.

По словам депутата, решение становится обязательным к выполнению и не может быть отменено никаким органом лишь при императивном референдуме, на который выносится конкретный проект для одобрения.

«Предложенный вариант референдума с тремя «расплывчатыми» вопросами от Попова не является рассмотрением конкретных проектов решений, как это должно быть при императивном референдуме. Результаты консультативного референдума будут только «обязательными к учету» во время рассмотрения соответствующих вопросов. Кроме того, закон разрешает игнорировать решение консультативного референдума, если за это проголосует 2/3 городского совета», - сказал Ю.Одарченко.

Он также обратил внимание на отсутствие конкретики в тексте вопросов, выносимых на референдум. Это три вопроса: «Одобряете ли Вы обязательное включение в ежегодный бюджет г. Киева предоставление адресной материальной помощи и надбавок работникам бюджетной сферы столицы?», «Одобряете ли Вы создание в Киеве подчиненной городской общине муниципальной милиции, которая должна обеспечивать порядок в городе и безопасность жителей?», «Одобряете ли Вы базовые проектные решения нового Генерального плана развития г. Киева?».

По словам депутата, муниципальную милицию можно создать без референдумов, как это состоялось во Львове, Луцке, Житомире, а Генплан будет корректировать городской совет, делая необходимые исключения из проектных показателей.

К тому же, по мнению законодателя, вопрос о предоставлении адресной материальной помощи пенсионерам и бюджетникам нарушает действующую статью 71 Конституции Украины о недопущении проведения референдума по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Как отмечается в сообщении, с 18 мая начался сбор подписей за проведение первого киевского референдума.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что считает общегородской референдум в столице, который активно рекламирует киевская власть, - «классическим предвыборным «лохотроном» на средства киевлян».

По его словам, «при условии проведения в столице референдума на него надо выносить серьезные вопросы, которые действительно тревожат киевлян. В частности, введение моратория на застройку исторической части города, а не предвыборную попсу, наподобие, соглашаетесь ли вы, чтобы мы платили вам большие пенсии и зарплаты из бюджета».

Также директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что все вопросы, которые предлагает власть вынести на городской референдум в Киеве, поставлены с нарушением законодательства, а также они являются нелогичными с точки зрения мнения киевлян.