В ПР заявляют об убедительной победе
В Партии регионов заявляют об убедительной победе на внеочередных выборах сельских, поселковых, городских председателей, которые состоялись 27 мая 2012 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
В частности, отметили в ПР, 27 мая на территории 56 сел, поселков, городов 24 регионов Украины состоялись внеочередные выборы, на которых избирали 50 сельских, 4 поселковых и 2 городских председателей.
По информации первого заместителя председателя Партии регионов Владимира Рыбака, среди новоизбранных 56 сельских, поселковых, городских председателей победу одержали 40 представителей Партии регионов, что составляет 71%.
«Уверенную победу одержал наш однопартиец Владимир Орловский, который избран Новоазовским городским председателем Донецкой области и за которого отдали свои голоса 83,7% избирателей», - подчеркивается, в частности, в сообщении.