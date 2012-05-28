В ПР заявляют об убедительной победе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, отметили в ПР, 27 мая на территории 56 сел, поселков, городов 24 регионов Украины состоялись внеочередные выборы, на которых избирали 50 сельских, 4 поселковых и 2 городских председателей.

По информации первого заместителя председателя Партии регионов Владимира Рыбака, среди новоизбранных 56 сельских, поселковых, городских председателей победу одержали 40 представителей Партии регионов, что составляет 71%.

«Уверенную победу одержал наш однопартиец Владимир Орловский, который избран Новоазовским городским председателем Донецкой области и за которого отдали свои голоса 83,7% избирателей», - подчеркивается, в частности, в сообщении.