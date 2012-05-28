Янукович поздравил украинцев с «очередной маленькой победой»

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной церемонии открытия терминала, В.Янукович поблагодарил всех, кто был причастен к его строительству.

Также В.Янукович пожелал пассажирам комфорта и "мягкой посадки".

По его словам, Евро-2012 – «это тот проект, который создал нам мотивации, чтобы Украина смогла продемонстрировать свои возможности».

По убеждению В.Януковича, Украина сделала все для того, чтобы этот праздник состоялся и чтобы не подвести тех, кто дал нашему государству это право».

«Но мы хорошо понимаем, что такая работа объединяет все государство над глобальными проектами», - сказал он и добавил, что это и «инвестиции следующему поколению, которое будет пользоваться этой прекрасной инфраструктурой».

Как известно, терминал D государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" стал самым большим в Украине терминалом и сможет обслуживать до 15 млн пассажиров в год.

Его площадь - 107 тыс кв. м. Строительство терминала началось в ноябре 2008 года. Стоимость проекта - 4,8 млрд грн с привлечением иностранных инвестиций.

В зоне отправления нового аэровокзального комплекса - 61 стойка регистрации, 18 пунктов контроля на авиационную безопасность, 28 кабин паспортного контроля. Длина галереи ожидания рейсов в зоне отлета - 870 м.