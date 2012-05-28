Об антитеррористических инициативах Януковича в парламенте ни сном, ни духом

Глава государства заявил об исходящей из-за рубежа угрозе стабильности страны и пообещал инициировать законодательные изменения, усиливающие антитеррористическую деятельность, пишет Коммерсант.

Главной темой заседания СНБО стала борьба с терроризмом.

"Мы все знаем, что происходит в последние дни в государстве. Прежде всего я говорю о событиях в Днепропетровске", — заявил Янукович.

Отметив, что на сегодняшний день преступление не раскрыто, Янукович сообщил, что считает необходимым расширить полномочия органов, занимающихся расследованием и предотвращением актов терроризма. "У меня было много разговоров на эту тему с людьми в регионах. Они требуют, чтобы мы значительно усилили работу в этом направлении и прежде всего внесли законодательные изменения. Предложения, которые есть у членов Совбеза, позволят усилить украинское законодательство, чтобы не было желающих заниматься подобными вещами",— сказал президент.

Вопрос о противодействии терроризму был внесен в повестку под грифом "секретно", так что участники заседания не стали раскрывать журналистам детали предлагаемых инициатив. Виктор Янукович во вступительном слове отметил лишь, что "это касается не только граждан Украины, но также импорта терроризма в нашу страну".

На заседании Совбеза Виктор Янукович обратился к председателю Верховной рады Владимиру Литвину с просьбой "в ближайшие дни рассмотреть вопрос и принять изменения в законодательство".

Между тем профильный парламентский комитет пока даже не проинформирован об инициативе СНБО.

Представители парламента скептически оценивают возможные инициативы главы государства. "Нам не нужны законодательные изменения. У СБУ и других правоохранительных органов и без того достаточно прав, нужно только хорошо работать,— заявил заместитель председателя профильного комитета Валентин Зубов (Партия регионов).— Предлагать изменения, которые расширят их полномочия,— категорически неправильно, это приведет к ущемлению гражданских прав".