Азаров: террор направлен не против какого-то конкретного политика

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Сегодня (25 мая) состоялось важное заседание СНБО, обсуждались два очень важных вопроса - усиление борьбы с терроризмом и повышение качества и контроля за стоимостью лекарств. Надо сказать, что терроризм - это страшно опасное для страны явление. И здесь необходима мобилизация не только правоохранительных органов, но и всех граждан, поскольку террор направлен не против какого-то конкретного политика или государственного деятеля, а против обычных людей. И если не уделять этому внимание, то жертвой террора может стать и ребенок, и старик, и молодая девушка - люди, которые абсолютно ни в чем не виноваты", - сказал Н.Азаров.

При этом он высказал уверенность, что Украина справится с этой проблемой.