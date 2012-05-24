Оппозиция требует снять с рассмотрения все законопроекты на языковую тему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Вячеслав Кириленко (фракция НУ-НС).Он отметил, что оппозиция требует «снять все законопроекты на языковую тему с рассмотрения».

«Мы требуем, чтобы этот вопрос не вносился в зал вообще, как возмущающий общество. И мы призываем коллег из большинства, которые имеют государственные взгляды, которые являются патриотами, а такие есть в большинстве, мы знаем об этом, и знаем, какое давление на них оказывается сейчас, пусть идут к этому вопросу с открытым сердцем. Пусть не поддерживают эту провокацию, которую внесли в зал недруги Украины».

«Мы ее не пропустим», - подчеркнул В.Кириленко.