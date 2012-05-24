Грынив: власть бросает последнюю карту, которая угрожает расколом страны

Такое постановление озвучил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев сегодня на заседании оппозиционного правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По словам С.Соболева, оппозиционное правительство требует немедленно снять с рассмотрения соответствующий законопроект, поскольку он угрожает безопасности государства и конституционному строю.

В свою очередь приглашенная на заседание оппозиционного правительства доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко убеждена, что главная цель этого законопроекта - сделать русский язык вторым государственным языком.

"Этот законопроект подрывает государственный статус украинского языка, языка, который объединяет и консолидирует нашу страну, а также угрожает территориальной целостности и государственной безопасности", - заявила специалист.

В свою очередь депутат Михаил Косив заявил, что в случае принятия этого законопроекта "в Украине появится два сектора: один, который будет говорить на украинском языке, и другой, который будет говорить на русском языке".

По мнению М.Косива, это может привести к серьезному противостоянию, которое не будет мирным, "поэтому этот закон преступен и опасен".

Министр культуры оппозиционного правительства Игорь Гринив считает, что внесение этого закона накануне выборов является простой политической спекуляцией Партии регионов.

«Не выполнив ни одного обязательства в социальной сфере, имея полный провал в социальной политике, брошена последняя карта, которая грозит расколом Украины", - отметил он.

По словам И.Гринива, этот закон зарится на основы конституционного строя.

"Воля украинского народа, выраженная на референдуме в поддержку конституционного строя того государства, которое мы строим, на сегодняшний день находится под угрозой", - заявил он.

"Этим законом власть еще раз показала свой основной характер: эта власть является оккупационной, она не представляет интересы своего народа, она представляет интересы олигархов, для которых чем хуже ситуация будет в государстве, тем легче им будет красть деньги; эта власть несет другую культуру и другой язык в наше государство", - сказал И.Гринив..