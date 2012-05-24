В парламенте оппозиция заблокировала трибуну, Григорович держит икону (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения одного из законопроектов оппозиционеры внезапно поднялись со своих мест и подбежали к трибуне.

Возле трибуны произошло небольшое столкновение между оппозиционерами и представителями фракции Партии регионов.

Члены оппозиционных фракций вытолкали с трибуны представителей большинства и заблокировали ее.

Оппозиционеры держат желто-голубой флаг и плакат желтого цвета, на котором изображены в виде трехглавого дракона Николай Азаров, Дмитрий Табачник и Виктор Янукович. У каждого из них изо рта исходит поток воздуха, сливающийся в триколор российского флага. На плакате также написано: «Знищення мови – знищення Батьківщини».

Кроме того, депутат от НУ-НС Лилия Григорович в руках держит икону Божьей матери.

Члены фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС постоянно скандируют: «Банду – геть!».

Заседание парламента продолжается, депутаты от Партии регионов находятся в президиуме ВР.