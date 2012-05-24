В парламенте оппозиция заблокировала трибуну, Григорович держит икону (видео)
Представители фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС заблокировали трибуну Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения одного из законопроектов оппозиционеры внезапно поднялись со своих мест и подбежали к трибуне.
Возле трибуны произошло небольшое столкновение между оппозиционерами и представителями фракции Партии регионов.
Члены оппозиционных фракций вытолкали с трибуны представителей большинства и заблокировали ее.
Оппозиционеры держат желто-голубой флаг и плакат желтого цвета, на котором изображены в виде трехглавого дракона Николай Азаров, Дмитрий Табачник и Виктор Янукович. У каждого из них изо рта исходит поток воздуха, сливающийся в триколор российского флага. На плакате также написано: «Знищення мови – знищення Батьківщини».
Кроме того, депутат от НУ-НС Лилия Григорович в руках держит икону Божьей матери.
Члены фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС постоянно скандируют: «Банду – геть!».
Заседание парламента продолжается, депутаты от Партии регионов находятся в президиуме ВР.