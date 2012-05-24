Зеленые в Европарламенте считают, что красной карточки Януковичу не достаточно

Об этом говорится в распространенном заявлении В.Шульца, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

"Настало время показать этому режиму красную карточку за постоянные нарушения прав человека и политические репрессии. ЕС должен пойти дальше для противодействия появлению новой диктатуры в своем восточном соседстве. Соглашение об ассоциации нельзя подписывать, пока будут существовать политические узники. Честных выборов не будет, пока ключевые оппозиционные политики будут оставаться в тюрьме", - сказал В.Шульц, комментируя результаты голосования в Европарламенте относительно резолюции по Украине.

По его словам, оппозиционные политики, которые принесли Чемпионат Европы по футболу в Украину, будут находиться за решеткой, пока действующая власть будет сидеть на трибунах и радоваться от проведения этого чемпионата.

В свою очередь, сопрезидент Зеленых/Европейского свободного альянса Ребекка Хармс считает, что сегодня Европарламент решительно раскритиковал Президента В.Януковича и репрессивную политику его правительства. "ЕС не может поддержать режим, который отдаляет свою страну от свободы и демократии и ведет ее к изоляции", - подчеркнула она.

По ее мнению, Чемпионат Европы по футболу, который состоится вскоре, необходимо использовать в качестве повода, чтобы послать режиму В.Януковича четкий месидж против применения политических репрессий и относительно обращения с такими политическими узниками, как Юлия Тимошенко.

"Одной из целей проведения чемпионата в Украине было приближение этой страны к Европе, и к этому необходимо относиться серьезно. Президент УЕФА Мишель Платини должен наконец занять четкую позицию и выступить против политических репрессий, а не иронизировать над небезразличными спортсменами, которые так делают", - подчеркнула Р.Хармс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Европарламент принял резолюцию относительно Украины, в которой призвал украинские власти немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

В частности, евродепутаты призывают к "безоговорочному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политическим мотивам, в том числе лидеров оппозиции", и подчеркнули решающее значение проведения "свободных, честных и прозрачных парламентских выборов в Украине, которые предусматривают право лидеров оппозиции на участие в них в конце этого года".