В Донецкой области количество официальных миллионеров выросло на 54%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Донецкой области.

В сообщении уточнили, что количество деклараций, в которых в 2012 году был задекларирован доход свыше 1 млн грн, составило 249, что на 87 больше, чем было в прошлом году. Так, в Мариуполе гражданин в прошлом году получил инвестиционный доход из-за границы в размере 1 млн 135,6 тыс. грн, предоставил декларацию о его получении и оплатил 193 тыс. грн налога. В Донецкой области по состоянию на 10 мая фактически поступило налога на доходы физических лиц 91,5 млн грн. Количество поданных деклараций в налоговые органы области составило 76,7 тысяч, что на 27 тысяч больше, чем в прошлом году. Без учета госслужащих поданы 43 тыс. деклараций, в том числе из тех, которые обязательно должны их предоставить - 36,1 тыс. граждан и 6,9 тыс. с целью получения налоговой скидки. Госслужащими подано 33,7 тыс. деклараций.