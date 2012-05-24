Европарламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам (резолюция)

Европейский парламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции по итогам дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко», одобренной сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

За резолюцию проголосовало большинство евродепутатов. Голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент – УНИАН) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - говорится в третьем пункте резолюции.

При этом евродепутаты также призвали Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинские власти прояснить ситуацию узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также его эффективная реализация будет требовать улучшения ситуации с правами человека, в том числе декриминализации политических решений путем реформирования Уголовного кодекса Украины, улучшения действия принципа верховенства права, усиления демократии, а также прекращения попыток сдерживания оппозиции и проведения свободных и честных выборов.

Депутаты подчеркнули, что решение текущих проблем в отношениях Украины и ЕС может состояться лишь при желании украинских властей осуществить необходимые реформы, в том числе, реформу судебной системы.

Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность судебными процессами против бывших и действующих правительственных чиновников, выразив мнение, что они не отвечают европейским стандартам честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Депутаты также выразили сожаление по поводу осуждения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и подчеркнули, что усиление верховенства права и независимости судебной системы, а также начало борьбы с коррупцией, которая заслуживала бы доверия, являются необходимыми не только для углубления отношений между Украиной и ЕС, но и для улучшения демократии в самой Украине.

В резолюции содержится призыв к украинским властям разделять политическую и уголовную ответственность и изменить, соответственно, действующий Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что демократическая борьба за политические решения должна проходить в парламенте и через участие избирателей в свободных выборах, и не должна разрушаться лично или политически мотивированными действиями уголовного преследования и манипулированием решений в криминальных судах”, - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призвали украинские власти гарантировать беспристрастность и прозрачность кассационного процесса Ю.Тимошенко и выразили сожаление по поводу решения Высшего специализированного суда Украины отложить вынесение вердикта до 26 июня этого года.

В документе также содержится призыв к официальному Киеву обеспечить права всех заключенных по политически мотивированным основаниям, и в том числе Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, на адекватную медицинскую помощь, а также на доступ без ограничений к адвокатам, и право на посещение близкими родственниками и другими лицами, такими как посол ЕС.

Депутаты также осудили использование силы против Ю.Тимошенко.

“(Европарламент – УНИАН) осуждает использование силы охраной тюрьмы против Ю.Тимошенко и напоминает об обязательстве Украины немедленно и непредвзято изучать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего обращения”, - говорится в документе.

Европарламент призвал Украину создать независимую и беспристрастную комиссию международных юристов для сообщений о возможных нарушениях фундаментальных прав и свобод по делам Ю.Тимошенко и других членов правительства, а также выразил удовлетворение результатами встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с Президентом Европарламента Мартином Шульцем, во время которой Н.Азаров согласился на предложение Президента Европарламента направить в Украину дополнительную группу медиков для обследования Ю.Тимошенко и международно признанных европейских лиц для наблюдения за кассационным процессом бывшего украинского премьера и другими возможными процессами против нее.

Депутаты также приветствовали перевод Ю.Тимошенко из Качановской колонии в больницу, а также заявили, что настаивают на том, чтобы все судебные процессы против бывших и нынешних правительственных чиновников проходили в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

В резолюции также выражается тревога по поводу состояния демократических свобод в Украине и практики инструментализации государственных институтов с целью политической мести.

Депутаты также отметили необходимость честных и свободных парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает критическую важность честных, свободных и прозрачных парламентских выборов в Украине, включая право лидеров оппозиции принимать участие”, - говорится в документе.

Кроме того, в резолюции выражается поддержка успешного проведения Евро-2012 в Украине, но, в то же время, содержится предупреждение для европейских политиков о ситуации в Украине.

“(Европарламент – УНИАН) призывает европейских политиков, которые хотят посетить матчи Евро-2012 в Украине, четко сообщить о своем знании политической ситуации в Украине и изыскать возможность для посещения политических узников в тюрьмах, или посещать (матчи – УНИАН) в качестве частных лиц, а не в качестве VIP-гостей.

Как сообщал УНИАН, дебаты по ситуации в Украине состоялись 22 мая.