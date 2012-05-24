Европарламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам (резолюция)
За резолюцию проголосовало большинство евродепутатов. Голосование проводилось путем поднятия рук
Европейский парламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции по итогам дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко», одобренной сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.
За резолюцию проголосовало большинство евродепутатов. Голосование проводилось путем поднятия рук.
“(Европарламент – УНИАН) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - говорится в третьем пункте резолюции.
При этом евродепутаты также призвали Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.
“(Европарламент – УНИАН) призывает украинские власти прояснить ситуацию узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в документе.
В резолюции подчеркивается, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также его эффективная реализация будет требовать улучшения ситуации с правами человека, в том числе декриминализации политических решений путем реформирования Уголовного кодекса Украины, улучшения действия принципа верховенства права, усиления демократии, а также прекращения попыток сдерживания оппозиции и проведения свободных и честных выборов.
Депутаты подчеркнули, что решение текущих проблем в отношениях Украины и ЕС может состояться лишь при желании украинских властей осуществить необходимые реформы, в том числе, реформу судебной системы.
Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность судебными процессами против бывших и действующих правительственных чиновников, выразив мнение, что они не отвечают европейским стандартам честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.
Депутаты также выразили сожаление по поводу осуждения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и подчеркнули, что усиление верховенства права и независимости судебной системы, а также начало борьбы с коррупцией, которая заслуживала бы доверия, являются необходимыми не только для углубления отношений между Украиной и ЕС, но и для улучшения демократии в самой Украине.
В резолюции содержится призыв к украинским властям разделять политическую и уголовную ответственность и изменить, соответственно, действующий Уголовный кодекс.
“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что демократическая борьба за политические решения должна проходить в парламенте и через участие избирателей в свободных выборах, и не должна разрушаться лично или политически мотивированными действиями уголовного преследования и манипулированием решений в криминальных судах”, - говорится в резолюции.
Евродепутаты также призвали украинские власти гарантировать беспристрастность и прозрачность кассационного процесса Ю.Тимошенко и выразили сожаление по поводу решения Высшего специализированного суда Украины отложить вынесение вердикта до 26 июня этого года.
В документе также содержится призыв к официальному Киеву обеспечить права всех заключенных по политически мотивированным основаниям, и в том числе Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, на адекватную медицинскую помощь, а также на доступ без ограничений к адвокатам, и право на посещение близкими родственниками и другими лицами, такими как посол ЕС.
Депутаты также осудили использование силы против Ю.Тимошенко.
“(Европарламент – УНИАН) осуждает использование силы охраной тюрьмы против Ю.Тимошенко и напоминает об обязательстве Украины немедленно и непредвзято изучать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего обращения”, - говорится в документе.
Европарламент призвал Украину создать независимую и беспристрастную комиссию международных юристов для сообщений о возможных нарушениях фундаментальных прав и свобод по делам Ю.Тимошенко и других членов правительства, а также выразил удовлетворение результатами встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с Президентом Европарламента Мартином Шульцем, во время которой Н.Азаров согласился на предложение Президента Европарламента направить в Украину дополнительную группу медиков для обследования Ю.Тимошенко и международно признанных европейских лиц для наблюдения за кассационным процессом бывшего украинского премьера и другими возможными процессами против нее.
Депутаты также приветствовали перевод Ю.Тимошенко из Качановской колонии в больницу, а также заявили, что настаивают на том, чтобы все судебные процессы против бывших и нынешних правительственных чиновников проходили в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.
В резолюции также выражается тревога по поводу состояния демократических свобод в Украине и практики инструментализации государственных институтов с целью политической мести.
Депутаты также отметили необходимость честных и свободных парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.
“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает критическую важность честных, свободных и прозрачных парламентских выборов в Украине, включая право лидеров оппозиции принимать участие”, - говорится в документе.
Кроме того, в резолюции выражается поддержка успешного проведения Евро-2012 в Украине, но, в то же время, содержится предупреждение для европейских политиков о ситуации в Украине.
“(Европарламент – УНИАН) призывает европейских политиков, которые хотят посетить матчи Евро-2012 в Украине, четко сообщить о своем знании политической ситуации в Украине и изыскать возможность для посещения политических узников в тюрьмах, или посещать (матчи – УНИАН) в качестве частных лиц, а не в качестве VIP-гостей.
Как сообщал УНИАН, дебаты по ситуации в Украине состоялись 22 мая.