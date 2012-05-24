Депутатам Киевсовета разостлали красную дорожку к ящику с отчетами
Депутаты Киевского городского совета не предоставили отчеты о своей деятельности, как того требовали участники общественного движения «Киевское вече».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время второго Вече, которое проходит возле Киевсовета, сообщили участники акции.
По их словам, они передали всем столичным депутатам формы для заполнения отчетов и вопросы от киевлян.
Однако свой отчет участникам Вече передал лишь один депутат – Виталий Кличко.
Участники акции развернули на лестнице Киевсовета красную дорожку к ящику с надписью «Прием отчетов депутатов» и ожидают других депутатов со своими отчетами.
Участники Вече скандируют «Отчеты – народу» и требуют отставки Киевского городского совета в случае непредоставления этих отчетов.
В то же время возле Киевсовета проходят другие митинги, в частности с требованием защитить Лукьяновский рынок, сохранить зеленую зону Киева и митинг спортивных профсоюзов с требованием увеличения финансирования этого сектора.
Всего возле Киевского городского совета собрались около 2 тысяч человек.