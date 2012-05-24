Янукович: Когда я пришел к власти, то многого не знал о реальной ситуации в экономике

Виктор Янукович в интервью газете «Сегодня» рассказал о том, как он начал работу в Киеве и с какими трудностями столкнулся.

«После выборов 2004 года меня поливали грязью все кому не лень, и одной из причин поражения в каком-то комментарии прозвучало, что Янукович не прижился в Киеве, потому что он из провинции. А политики национального уровня, мол, совсем по-другому мыслят. А в чем разница на самом-то деле? А разница в том, что мы говорили правду, а они научились людей кормить обещаниями. От выборов до выборов придумывали всякие сказки», - отметил Президент.

Янукович говорит, что когда в 2010 году пришел к власти, то на самом деле многого тогда не знал о реальной ситуации в экономике и финансах.

«Это все скрывалось. А увидели мы, что казна пуста, долги сумасшедшие. 15 процентов дефицит бюджета при выполнении всех соцзаконов. Мы два года работали, чтобы уменьшить эту цифру. И вот в этом году вышли на плановый дефицит 2,5 процента. Вот почему мы два года назад не могли сразу выполнить то, с чем шли на выборы. Нереально это было. Поэтому и произошла серьезная задержка с решением социальных проблем, особенно для пенсионеров. Но к концу этого года мы ожидаем 1,5 трлн гривен ВВП, что позволит направить ресурсы на социальные программы», - подчеркнул Янукович.