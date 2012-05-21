Укроборонпром о скандале с БТР: Шум поднят из ничего (фото)

Об этом в телефонном интервью заявил корреспонденту УНИАН советник генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Владимир Мазин, комментируя сообщение в СМИ о возникновении проблем в ходе реализации контракта на поставку 420 БТРов в Ирак, в частности в процессе сдачи второй партии бронемашин.

«Все продолжается по плану», - сказал В.Мазин.

«Могу сказать, - добавил он, - шум поднят из ничего».

Источник на ГП «Завод им. Малышева» (соисполнитель контракта) сообщил, что предприятие работает над подготовкой к отправке в Ирак второй партии БТР-4 в количестве 62 единицы, параллельно приступив к производству машин следующей партии.

Как сообщали сегодня СМИ, специалисты из Багдада, которые прибыли в Украину за партией изготовленных для Ирака БТРов, якобы обнаружили существенные дефекты в системах вооружения и управления огнем.

Колесные БТР-4 разработаны Харьковским конструкторским бюро им. Морозова (ХКБМ), которое выступает основным исполнителем контракта на поставку 420 БТР-4 для Ирака.

К компетенции ХКБМ относится установка на БТР-4 боевого модуля «Парус», предназначенного для стрельбы из разных видов вооружения. В систему «Парус» входит автоматическая пушка ЗТМ1, с которой, как пишут СМИ, и возникли проблемы.

Сегодня в ХКБМ корреспонденту УНИАН ответили, что не будут давать комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в конце апреля - начале мая этого года на предприятия, которые выполняют контракт в Харькове, прибывает инспекция Ирака для проведения сдачи-приемки второй партии БТР-4. Сегодня стало известно, что этот процесс завершен и представители страны-заказчика отбыли из Харькова.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить Багдаду 420 БТР-4. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, соисполнитель - Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков).

Стоимость контракта на поставку иракскому заказчику украинской военной техники составляет 2,4 млрд. дол.

Первая партия БТР-4 в количестве 26 единиц была отправлена с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 г.

Фото Владимира Кравченко.